Саранск, , 13:55 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 января выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 55 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 081 случая, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 150 человек, всего с начала пандемии выздоровели 36 524 жителя Мордовии. 1071 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3486 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 596 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3146 жителей республики.