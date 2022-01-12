Москва, 12 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. После индексации на уровень выше инфляции средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тыс. рублей, считает член Совфеда Елена Бибикова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

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«Средняя пенсия про стране составляла до 1 января 2022 года немногим свыше 16 тыс. рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1,4 тыс. рублей», — сказала Бибикова.

Вместе с тем средняя пенсия в России на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме допускают, что индексация пенсий на уровень выше инфляции может быть осуществлена с 1 января 2022 года, то есть постфактум.

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%.

Ранее на уровень выше инфляции выросли МРОТ и прожиточный минимум.