Москва, 12 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Администрация президента России не собирается переходить на удалённый формат работы из-за связанного со штаммом коронавируса «Омикрон» ожидаемого роста заболеваемости COVID-19, хотя и готовится к увеличению числа заразившихся SARS-CoV-2. Об этом 12 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности перевода на удаленную работу из-за ожидаемого роста заболеваемости COVID-19.

«Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться», — также пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 17 946 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.