Москва, 12 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Российской системе здравоохранения требуется задел прочности перед лицом надвигающейся волны штамма коронавируса «Омикрон». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма «Омикрона». Вместе с тем, мы имеем предварительные данные о том, что протекает легче, возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, но задел прочности, изрядный задел прочности все равно необходим, о чем сегодня и шла речь», — сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что «если те, кто не привился, привьются, или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер», то эти люди «сделают себе и своим близким добро на фоне этой надвигающейся войны».