Астана, 12 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Готовность к укреплению стратегического партнёрства между двумя странами выразили в ходе телефонного разговора премьер-министры Казахстана и Киргизии Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров. Об этом 12 января сообщает пресс-служба главы правительства Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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«Жапаров поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в Казахстане и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что глава правительства Казахстана в ходе разговора заявил о приверженности казахских властей курсу «на углубление стратегического партнерства с братской Киргизской Республикой».

Кроме того, отмечается, что во время беседы стороны провели обсуждение вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который 12 января с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл президент России Владимир Путин.