Москва, 12 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Госдуме допускают и надеются, что индексация пенсий на уровень выше инфляции может быть осуществлена с 1 января 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

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"Я это допускаю и надеюсь. Я и раньше говорил, полагаю, что было бы справедливо проиндексировать с 1 января, учитывая, что у нас уже в конце декабря ряд категорий пенсионеров получил пенсии вместо начала января, и 1 января пенсии проиндексированы на 5,9%, а не на 8,6%. Полагаю, что правительство, реализуя сейчас поставленную задачу, должно это иметь в виду», — сказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Средств в Пенсионном фонде России (ПФР) на первом этапе точно хватит, заверил парламентарий.

«В том случае, если остатков не будет хватать, надо будет при корректировке параметров бюджета ПФР дополнительные средства предусмотреть, из федерального бюджета выплатить», — добавил Нилов.

Президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%.