Москва, 12 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Уровень газификации населения по итогам 2021 года достиг 72%, сообщил 12 января вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

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"На сегодняшний день природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. Уровень газификации населения по итогам 2021 года — 72%», — сказал вице-премьер.

По его словам, в России газифицировано 43 млн квартир и домовладений в 48 тыс. населенных пунктах.

В целом вопрос газификации населения является важным, отметил Новак.

«На долю газа приходится 53% от общего потребления энергоресурсов в нашем топливно-энергетическом балансе. Хотел бы отметить, что в ФРГ это 24%, то есть более чем в два раза меньше, а в США это 31% всего. Суммарное потребление природного газа от общего потребления в нашей стране составляет 424 млрд кубических метров газа, в том числе порядка 50 млрд кубометров — это потребление населением», — сказал он.