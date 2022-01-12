Москва, 12 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. У Российской Федерации есть примерно две недели до нового удара пандемии, заявил 12 января президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал президент на совещании с правительством РФ после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой.

Президент поручил провести подготовку в регионах, отметив необходимость мобилизации медицинский учреждений, а также промышленности, в том числе фармацевтической.