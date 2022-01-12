Москва, 12 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Работа миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстане стала одной из тем обсуждения в ходе телефонного разговора, который 12 января с премьер-министром Армении Николом Пашиняном провёл президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Никол Пашинян

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«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. С учетом председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности проведен обмен мнениями о ходе миротворческой операции ОДКБ в Казахстане», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Также указано, что стороны отметили эффективные скоординированные действия миротворческого контингента, которые «способствовали нормализации обстановки в республике».

Также главы государств обсудили и текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и некоторые вопросы реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — отметили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялся 7 января. Главы государств обсуждали ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.