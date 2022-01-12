Брянск, 12 января, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Белгородской области 12 января выявлено 108 новых носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 173 пациента, скончались пятеро. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 1 219 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 82 937 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 75 286 человек. Лечатся в стационарах 1 039 пациентов, амбулаторно — 4 797 жителей. Зарегистрировано 1 815 летальных исходов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 1 029 073 человека. Полный курс прошли 935 189 жителей.