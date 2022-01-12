Нижний Новгород, 12 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 12 января выявили 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 205 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 233 884 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 694 человека, всего выздоровели с начала пандемии 220 273 нижегородца.

За последние 24 часа скончался от последствий заражения коронавирусом 21 житель региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 099 человек. Накануне сообщалось о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 3512 человек.

По состоянию на 12 января в регионе проведено 4 729 056 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7798 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 193,50 тестов на 100 тыс. населения при рекомендуемом уровне тестирования 200 единиц на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,78. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 12 января составляет 25%.