Ижевск, 12 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались мужчины в возрасте 41 года, 53 и 79 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3447 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в регионе выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 772 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6407 жителей.

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