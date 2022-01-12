Ижевск, , 12:03 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 января выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 772 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Среди новых носителей вируса — 14 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 174 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 69 918 человек. Скончались 3447 жителей региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано два летальных случая. За минувшие сутки скончались трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6407 жителей. Из числа получающих лечение 6710 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 153 человека — в состоянии средней степени тяжести, 104 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 3 по 9 января в Удмуртии подтвердили лабораторно 106 случаев гриппа А, что более чем в 3,1 раза превышает показатель предыдущей недели (34 случая). Грипп был выявлен у жителей Ижевска, Воткинска, Сарапула, а также Завьяловского, Увинского, Балезинского, Мало-Пургинского, Сарапульского, Кизнерского Каракулинского, Игринского, Воткинского и Граховского районов.

Читайте также: В Удмуртии за неделю резко выросла заболеваемость гриппом