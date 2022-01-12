Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки участие в вакцинации от COVID-19 приняли более 2 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января.

Денис Абрамов ИА REGNUM Вакцинация на дому

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Участниками прививочной кампании на Дону стали 1 млн 967,01 тыс. человек (+ 2352 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 919,17 тыс. человек (+ 1358 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что ранее на недостаточные темпы тестирования на коронавирус и вакцинации обратил внимание губернатор Ростовской области Василий Голубев. Особенно снизились показатели в период новогодних праздников.