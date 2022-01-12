Москва, 12 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В России коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 63,2%. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вторая тема, на которой я бы хотела остановиться, это уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%», — сказала Голикова.

По её словам, в четырёх российских регионах этот уровень превышает показатель в 80% и более — это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.