Брянск, 12 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Брянской области 12 января подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом. Лаборатории проверили 3 454 теста. Зарегистрировано девять летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области коронавирус выявили у 98 493 жителей. Выписаны после выздоровления 94 074 человека, из них 260 — за последние сутки. В общей сложности в лабораториях региона проведено 1 296 078 исследований на коронавирус.

От осложнений, вызванных инфекцией, в Брянской области скончалось 3 034 пациента.