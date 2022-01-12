Москва, 12 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На сегодняшний день уровень тестирования на коронавирус снизился в 66 российских регионах. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

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«На первой неделе [2022 года] уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения. И снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах Российской Федерации», — сказала Голикова.

По её словам, рекомендуемый для регионов уровень тестирования на коронавирус составляет 300 на 100 тысяч населения.