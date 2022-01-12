Москва, 12 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может работать эффективнее других вакцин, заявил 12 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Судя по всему, действительно, «Спутник V» достаточно эффективно работает, может быть даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна. И, конечно, нужно наращивать вакцинирование, наращивать», — сказал Путин, обсуждая ситуацию с распространением коронавируса и возможным ростом заболеваемости из-за нового штамма «Омикрон».

Он поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустин«проработать этот вопрос» с регионами в самое ближайшее время.