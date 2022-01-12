Краснодар, 12 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Краснодара из-за непогоды на период с 12 по 14 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Krd.ru Мэрия Краснодара

«Ближайшие дни будут напряженными, все силы и средства должны быть готовы. Коммунальные и дорожные службы, аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий, спасатели при возникновении нештатной, аварийной ситуации должны реагировать четко и оперативно. А дорожные и коммунальные службы — своевременно чистить от снега и обрабатывать дороги и путепроводы, тротуары и остановки общественного транспорта», — дал поручение мэр Андрей Алексеенко.

В настоящее время в городе проведена проверка всех систем информирования и оповещения населения. Заготовлено 2,1 тыс. тонн противогололедного материала, к работе готовы приступить около 630 коммунальщиков. Для борьбы с гололедом на дорогах заготовлено более 8 тыс. тонн песчано-соляной смеси, к работе готовы 32 комбинированные дорожные машины.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории края 12−14 января действует штормовое предупреждение, в Краснодаре ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, резкое похолодание, возможен гололед.