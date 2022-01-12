В Краснодаре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Краснодар, 12 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории Краснодара из-за непогоды на период с 12 по 14 января, сообщили в пресс-службе администрации города.
В настоящее время в городе проведена проверка всех систем информирования и оповещения населения. Заготовлено 2,1 тыс. тонн противогололедного материала, к работе готовы приступить около 630 коммунальщиков. Для борьбы с гололедом на дорогах заготовлено более 8 тыс. тонн песчано-соляной смеси, к работе готовы 32 комбинированные дорожные машины.
Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, на территории края 12−14 января действует штормовое предупреждение, в Краснодаре ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, резкое похолодание, возможен гололед.