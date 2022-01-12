Москва, 12 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Опыт Казахстана показывает риски оторванности государственной политики от интересов большинства граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Этот печальный опыт стоит учитывать российскому правительству и думскому большинству, которые тормозят многие социальные инициативы партии «Справедливая Россия — За правду», — подчеркнул Миронов.

По его убеждению, никакое вмешательство извне невозможно без расшатывания основ изнутри.

«И почву для этого шатания создают «ляпы» внутренней политики, когда власть имущие забывают об интересах народа. Только грамотная социально ориентированная политика является главной гарантией безопасности страны. Пример Казахстана еще раз в этом убеждает», — подчеркнул парламентарий.