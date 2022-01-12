Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января.

Mos.ru Борьба с коронавирусом в Москве

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От COVID-19 скончались семь женщин в возрасте от 61 года до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 43 до 94 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 9 832 пациента.