Курск, 12 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Курской области 12 января зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 82 тыс. 793 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 78 тыс. 259 пациентов, в том числе 107 — за последние сутки.

Всего скончались 2095 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.