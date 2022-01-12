Москва, 12 января, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве выявили 4008 заражений коронавирусом, сообщили в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это меньше, чем сутками ранее, когда суточный прирост увеличился скачкообразно — 11 января зафиксировали 4635 случаев заражения. Всего за период пандемии в столице выявили 2 064 467 носителей вируса.

«За сутки госпитализированы 777 человек, скончались 66 пациентов», — рассказали в штабе.

Уточняется, что на ИВЛ в настоящее время находятся 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 17 946 случаев.