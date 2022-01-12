Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Ростовской области приняли участие в ревакцинации почти 263 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев в ходе заседания регионального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«На данный момент у нас ревакцинировано 262 982 человека — это очень мало. Средний показатель ревакцинации — 30% от количества вакцинированных», — привёл данные Кобзев.

Наиболее низкие темпы ревакцинации зафиксированы в Шахтах, Батайске, Новошахтинске, Аксайском, Мясниковском, Сальском районах.

ИА REGNUM сообщало, что в последнее время в прививочных пунктах, развёрнутых в Ростовской области, очередей на вакцинацию нет. Жители региона не спешили делать прививку от COVID-19 и в период новогодних праздников.