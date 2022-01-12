Москва, 12 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Ещё 745 человек скончались в России от коронавирусной инфекции, сообщили 12 января в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее зафиксировано 783 летальных исхода. Всего за период пандемии умерли от ковида 318 432 человека, рассказали в штабе.

В Москве за сутки умерли 66 ковид-пациентов, в Санкт-Петербурге — 55, в Подмосковье — 43.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 17 946 случаев.