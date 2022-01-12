Москва, 12 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. У ранее госпитализированного советского и российского актера Леонид Куравлев не подтвердилось заражение коронавирусом. Об этом 12 января рассказала директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

Цитата из спектакля «Энергичные люди». реж. Владимир Захаров. 1988. СССР Леонид Куравлев

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«Он сейчас находится в больнице с диагнозом «воспаление легких», ковид не подтвердился на вчерашний день, находится он в Коммунарке», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Гущина отметила, что это «очень грустная новость» и добавила, что в Гильдии актеров все очень любят Куравлева и желают ему здоровья, так как считают его одним из самых талантливых артистов России.

Отметим, 10 января стало известно, что актер Леонид Куравлев госпитализирован в Москве в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке с подозрением на COVID-19.