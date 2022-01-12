Симферополь, 12 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В республике Крым подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 января. Это на 22 случая больше, чем было выявлено накануне, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 11 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 815 положительных на Covid-19», — уточнили в оперштабе.

Всего за последние 24 часа крымские лаборатории обследовали на коронавирусную инфекцию 3 602 человек.

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Выздоровевшими после коронавируса за сутки признаны 85 пациентов, всего же справились с инфекцией уже 119 187 крымчан.

Скончались в регионе 4 538 жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19, за сутки статистика смертности выросла на 11 новых случаев.