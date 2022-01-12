Екатеринбург, 12 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге эвакуировали учащихся и сотрудников уже более 150 школ. Об этом пишут СМИ.

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По данным городского департамента образования, эвакуации подверглось 151 образовательное учреждение. По сведениям изданий, причиной стали анонимные сообщения о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, волна эвакуаций началась утром 12 января. Также анонимные сообщения поступили в некоторые вузы.