Симферополь, 12 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение действует в Крыму 12 и 13 января, по данным на 08:00 12 января чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения Республики работают в штатном режиме. Температура воздуха в горной местности до — 7°, на остальной территории Республики Крым до — 4°. Максимальные порывы ветра зарегистрированы: в горах до 20 м/с, на остальной территории до 15 м/с», — сообщили в пресс-службе.

На 08:00 Ангарский и Грушевский перевал остаются открытыми для проезда транспорта, от РСЧС дежурят 94 человека и 30 единиц техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Крыма было объявлено штормовое предупреждение, в том числе понижение температуры воздуха до — 14, гололедица, сильный ветер.