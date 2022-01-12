Москва, 12 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» станет в мире доминирующим, однако до конца 2022 года переживет «падение». Об этом заявил радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Он уточнил, что в основе его выводов лежит анализ прошлогодней ситуации с COVID-19. Врач напомнил, что штамм «Дельта», распространившийся в мире, «упал» к концу прошлого года.

«Всё было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение «Омикрона», — объяснил Водовозов.

При этом вопрос, что сменит данный вариант коронавируса, остается открытым, прогнозов никто не рискует давать, подытожил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ученых, вред, который наносит заболевание, вызванное штаммом коронавируса «Омикрон», лёгким и дыхательным путям, значительно меньше, если сравнивать с другими вариантами данной инфекции.

Читайте также: Учёные рассказали об опасности штамма коронавируса «Омикрон» для лёгких