Новосибирск, 12 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области за неделю с 3 по 9 января 2022 года зарегистрировано 13 388 случаев заболевания ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ponchikov.net Грипп

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В ведомстве уточнили, что эпидемический порог не превышен. Основное число обратившихсяк медикам — взрослые.

При этом зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом.