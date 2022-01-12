Алма-Ата, Казахстан, 12 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Работа аэропорта Алма-Аты не будет возобновлена до пятницы, 14 января. Об этом 12 января рассказали в пресс-службе алма-атинской воздушной гавани.

Аэропорт

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«Да, подтверждаем», — заявила журналистам представитель пресс-службы в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что аэропорт Алма-Аты будет закрыт до 14 января.

При этом отмечается, что более точная информация о режиме работы аэропорта станет известна позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев рассказал, что власти республики усилили контроль за незаконным выводом денег из страны.