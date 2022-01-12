Вашингтон, 12 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Американская сторона не намерена обсуждать ограничения на вступление в НАТО новых стран в ходе заседания Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на регулярном брифинге.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

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Прайс ответил на вопрос о том, может ли тема ограничений быть затронута на переговорах с учётом того, что прежде в Вашингтоне не раз заявляли о несогласии с возможностью ограничений для НАТО. Он заявил, что диалог предполагает возможность для участников вынести свои опасения, но также и чёткость изложения другими странами своей позиции.

«И мы ясно дали понять, что для нас и альянса политика открытых дверей НАТО не является чем-то, что лежит на столе переговоров», — сказал представитель Госдепа.

Принцип открытости в вопросе присоединения — основополагающий для НАТО. Речь идёт о базовых принципах: ни одна страна не может диктовать другим внешнеполитическую линию, а также иметь возможность угрожать другим и запугивать их, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский проект соглашений о гарантиях безопасности, предлагаемых Соединённым Штатам и НАТО, предполагает в том числе отказ от расширения НАТО на восток.

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