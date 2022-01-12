Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В ближайшие дни эпидемическая ситуация в Ростовской области может ухудшиться. Это связано с новогодними праздничками и снижением ровня тестирования. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба предупредил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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«Мы в некотором смысле понимаем: люди расслабились, но те, кто за это отвечает, расслабляться права не имеют. <…> Мы же договаривались перед Новым годом, специально проводили на эту тему разговор, что нужно сосредоточиться и с особой тщательностью эту работу проводить. <…> Я обратил внимание на то, что особенно тщательно надо обратить внимание на тему вакцинации и тестирования. И нигде никаких снижение не предусматривалось. <…> Ждите последствий, и эти последствия наступят в ближайшие десять дней по темпам заболеваемости», — сказал Голубев.

В период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. В отстающих по темпам исследований муниципальных образованиях в ближайшие дни проведут проверку.

«Те, кто выехал за пределы Ростовской области, прекрасно знают, что на юге страны и за её пределами [было] громадное скопление людей, и никто ничего там не соблюдал. Всё это уже здесь или будет в ближайшее время здесь», — предупредил губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что пятая волна коронавирусной инфекции в Ростовской области может начаться весной 2022 года. Такой прогноз сделал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка. При этом на ситуацию может повлиять распространение штамма «Омикрон».