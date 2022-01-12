Астана, 12 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы и разведсообщество Казахстана необходимо реформировать, обороноспособность страны — кардинально повысить. Об этом казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов заявил 12 января первом заседании нового состава правительства.

Kalabaha1969 Парад армии Казахстана

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Он поручил министерству обороны и заинтересованным органам «выработать предложения по реформированию вооружённых сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии». Инициативы должны быть внесены в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание.

Глава правительства также поручил повысить денежное довольствие военнослужащих спецподразделений, этими вопросами займутся министерство обороны, министерства национальной экономики, индустрии и финансов.

В числе поручений Смаилова — проработка оснащения спецподразделений военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой, усиление контроля за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма, повышение правовой защиты полицейских.

Неделю премьер-министр отвёл на разработку предложений по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об участии иностранных боевиков в январских беспорядках, погромах и убийствах правоохранителей.

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