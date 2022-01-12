Воронеж, 12 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. На госпитализации с диагнозом COVID-19 в стационарах остаётся 1351 воронежец. Данные на 11 января привёл руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки, сообщил глава облздрава, были госпитализированы 117 человек, также 166 пациентов были выписаны.

За праздники коечный фонд региона для лечения ковид-пациентов не сокращался — всего в воронежских стационарах действует 2 335 коронавирусных коек, 1733 из них с кислородной подводкой.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 6 по 11 января в Воронежской области фиксируется рост заболеваемости COVID-19 среди жителей 18−39 лет. Глава региона не исключил введения новых ограничительных мер.