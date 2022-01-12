Свердловский губернатор снова привился от COVID-19
Екатеринбург, 12 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз привился от COVID-19. Об этом он написал в соцсетях.
Цитата из вмдео на YouTube
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«Я сегодня снова поставил прививку от коронавируса. Уже в третий раз», — сказал глава региона.
Он также призвал население вакцинироваться и ревакцинироваться, пока не поздно. И отметил, что здоровье граждан находится исключительно в их руках.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уровень коллективного иммунитета власти оценивают в 65%. Случаев заражения «омикроном» в регионе пока не зафиксировано.