Москва, 12 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Первую тест-систему, позволяющую выявить штамм коронавируса «Омикрон», зарегистрировали в РФ. Об этом сообщили 12 января журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

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Тест-систему разработали в ФМБА, она способна с высокой чувствительностью выявить и отличить друг от друга штаммы «Дельту» и «Омикрон». Исследование занимает полтора часа.

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19», — сообщили в ФМБА.

Набор реагентов разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью агентства по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой. Использовать тест-систему будут в клинической лабораторной диагностике.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлено более 300 случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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