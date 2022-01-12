Варшава, 12 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Председатель Ассоциации варшавских семейных врачей, доктор Михал Сутковский в интервью Polskie Radio заявил, что впереди в Польше будет еще одна — пятая — волна пандемии коронавируса, и число смертей от COVID-19 в республике будет расти.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Около 500 смертей в сутки — в ближайшие 2−3 дня нас ожидают такие данные. Однако мы пришли к выводам, что это конец высокой смертности. Если мы говорим о худшем сценарии, то может так произойти, что мы будем фиксировать по 1000—1500 смертей ежедневно», — сказал доктор.

Сутковский напомнил, что количество случаев инфицирования в Польше также растет, при этом регистрируется все больше случаев заражения штаммом «Омикрон».

»Этот штамм выявляется в около 7−8% от всех случаев заражения, и эти показатели будут расти», — заключил он.