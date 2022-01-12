Воронеж, 12 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Власти Воронежской области готовы превентивно ужесточать антиковидные ограничения в случае угрозы осложнения эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил на заседании регионального оперативного штаба губернатор Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Мы будем смотреть за тем, как развивается ситуация в крупных российских городах. Если рост продолжится и будет носить выраженный характер, нужно превентивно, не дожидаясь роста у нас, ужесточать ограничительные меры», — отметил глава региона.

Также Александр Гусев дал поручение в ближайшую неделю возобновить активные проверки соблюдения уже действующих ограничений.

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Как напоминает ИА REGNUM, за последние сутки в Воронежской области было выявлено 197 новых пациентов с коронавирусом, всего зарегистрировано 196 388 случаев заражения с начала пандемии.