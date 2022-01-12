Астана, 12 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день общая сумма ущерба от массовых беспорядков в Казахстане увеличилась до 103,7 млрд тенге (около $240 млн). Об этом 12 января сообщает Национальная палата предпринимателей страны в своем телеграмм-канале.

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«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 12 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчётам, более 103,7 млрд тенге (в Алма-Ате — 102,2 млрд тенге)», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время 4,8 тыс. предпринимателей сообщили в НПП о сумме причиненного мародерами ущербе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа правоохранители Казахстана задержали в Алма-Ате около 1,7 тыс. человек по подозрению в участии в массовых беспорядках.