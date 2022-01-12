Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В период новогодних праздников уровень тестирования на коронавирус в Ростовской области сократился почти на треть. О необходимости увеличения охвата тестирования заявил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального оперштаба.

Sevdz.ru ПЦР-лаборатория в Севастополе

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«Главы территорий должны на постоянном контроле держать работу по тестированию, наращиванию темпов вакцинации в каждом населенном пункте. Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить тенденцию к замедлению распространения COVID-19», — отметил глава региона.

Среди отстающих по темпам исследований муниципальных образований — Веселовский, Мартыновский, Советский районы, Донецк. В ближайшее время по зафиксированным фактам будет проведена тщательная проверка.