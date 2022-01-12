Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области водителей призвали быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

40.mchs.gov.ru Мороз и гололёд

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На Дону ожидаются осадки в виде снега. Из-за осадков и минусовой температуры на дорогах и тротуарах возможны образования гололёда и гололедицы.

В связи с непогодой водителям следует не создавать помех в работе коммунальных и экстренных служб, пешеходам — быть внимательными на дороге, а ребёнка крепко держать за руку.