Новосибирск, 12 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Сибирском федеральном округе, прививки от COVID-19 сделали более 70% военнослужащих из осеннего призыва 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

Центральный военный округ Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что первый компонент вакцины поставлен всем военнослужащим, не прошедшим вакцинацию до призыва.

Отмечается, что вакцинация проводится добровольно в медицинских пунктах соединений и воинских частей.