Москва, 12 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил о недопустимости присутствия американского военного потенциала вблизи границ РФ. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Нам некуда отступать. НАТО подобралась к российским границам. Пытается доминировать не только на суше, но и на море и в воздухе. Мы не допустим развития событий, которые бы подрывали независимость и суверенитет Российской Федерации», — пишет Антонов.

Он добавил, что Россия и США несут особую ответственность за международный мир и безопасность. Посол также призвал Вашингтон отказаться от «агрессивной риторики внешнеполитической экспансии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит высказалась о неизменном праве НАТО на расширение и пригрозила России ответом со стороны альянса в случае «агрессии в отношении Украины».

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