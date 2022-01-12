Москва, 12 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В конце текущей рабочей неделе в центре и севере европейской части России ожидается повышение температуры воздуха на 20 градусов при понижении атмосферного давления на 25−30 мм рт. столба. Об этом 12 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фёдор Васильев. Оттепель. 1871

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«Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик уточнил, что в настоящее время указанный циклон находится над Гренландией, но в ночь на 14 декабря он приблизится к Москве.

«Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25−30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов», — отметил Вильфанд.

Кроме того, он добавил, что такое резкое изменение погоды затронет практически всю европейскую часть России: северо-запад, Москву и Подмосковье, Черноземье, Ростовскую область и Краснодарский край, а также Крым. При этом наиболее сильно потеплеет в центре и на севере Европейской России.

Помимо того, синоптик указал, что в настоящее время над всеми умеренными широтами Евразии расположился антициклон, в результате чего над центром европейской части России — хорошо выраженная область высокого давления и температура воздуха понизилась в центре Европейской России и на севере.

«Ночью уже будет до минус 20 градусов, а днем до минус 10 градусов, местами до минус 15 градусов. В ночь на четверг будет минус 17… минус 20 градусов, по области до минус 25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание», — заключил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что аномальные морозы в новогоднюю ночь по старому стилю (старый Новый год) ожидаются в России только на юге Западной Сибири.