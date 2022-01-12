Нур-Султан, , 08:08 — REGNUM За последние 24 часа российским миротворческими силами в Казахстане не было зафиксировано провокаций в аэропорту Алма-Аты. Об этом 12 января сообщили в Минобороны РФ.

ОДКБ Zviazda.by

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«За прошедшие сутки никаких провокаций не зафиксировано», — приводит слова военнослужащего российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстане Дениса Исламова телеканал «Звезда».

Также он уточнил, что охранение осуществляется методом патрулирования пешими расчётами и с использование бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе первого заседания нового правительства Казахстана премьер-министр республики Алихан Смаилов дал поручение министерству обороны страны подготовить предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.