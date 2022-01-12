Астана, 12 января, 2022, 07:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 53 административных здания и 151 объект предпринимательства оказались повреждены участниками беспорядков Казахстане, которые ранее охватили республику. Об этом заявил казахстанский министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев 12 января в ходе заседания нового правительства страны.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Погром

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Он отметил, что точное число поврежденных объектов уточняется властями на местах. Для этого сформированы соответствующие комиссии, которые должны оценить нанесенный ущерб. Ускенбаев добавил, что больше всего пострадал город Алма-Ата, где выявлено 166 подобных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что одной из задач нового правительства республики должен стать вывод страны из масштабного кризиса.