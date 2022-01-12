Прага, 12 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Выдачу лицензий чешским компаниям на экспорт в Казахстан военной техники и оружия, которые могут применяться для разгона демонстрантов, приостановили власти Чехии. Об этом 11 января передал телеканал ČT 24.

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Кроме того, власти республики приостановили экспорт химических веществ и других средств, которые также могут быть использованы силовиками для рассеивания групп протестующих. Журналисты отметили, что по итогам 2019 года указанная статья экспорта Чехии в Казахстан составила €3,8 млн, а по итогам 2021 года — €330 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января полиция казахстанского города Актюбинск применила водометы против протестующих, которые пытались прорваться к зданию областной администрации.

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