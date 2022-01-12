Ростов-на-Дону, 12 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Ростовской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают спасатели со ссылкой на прогноз синоптиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

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Так, в период с 12 по 15 января Ростовскую область накроют снегопад и дожди, местами сильные. В ряде территорий ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Видимость на дорогах ухудшится до 500−800 метров, ожидается гололедица, снежные заносы. 14 и15 января ветер усилится до 20 метров в секунду.

12 января в дневные часы температура воздуха составит −3…−2 градуса, в северных районах — похолодает до −5…−10 градусов.